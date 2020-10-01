Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinin 63 kilometre açığında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinin 63 kilometre açığında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada "Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
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