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11 Ağustos 2022 Perşembe 10:39:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 11:30:00

Biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisi'nde, biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Eren Abluka-29 operasyonunda 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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