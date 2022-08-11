İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Eren Abluka-29 operasyonunda 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
Biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisi'nde, biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu
YA TESLİM OLUN— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 11, 2022
Ya SARI TORBA KAÇINILMAZ❗
Gece yine boş durmadık.
Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde,
BİRİ TURUNCU KATEGORİDE
ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ❗
Kahraman Jandarmamıza tebrikler��