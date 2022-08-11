Biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Eren Abluka-29 operasyonunda 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

YA TESLİM OLUN

Ya SARI TORBA KAÇINILMAZ❗



Gece yine boş durmadık.



Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde,

BİRİ TURUNCU KATEGORİDE

ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ❗



Kahraman Jandarmamıza tebrikler��