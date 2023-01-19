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19 Ocak 2023 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 11:15:00

Bir ahlaksızlık da Fin basınından.... Başkan Erdoğan'ı hedef aldı!

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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NATO'ya üyelik için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'da, ülkenin en tirajlı gazetesi Iltalehti, yayınladığı karikatürle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Gazete adına çalışan Ville Ranta'nın çizdiği karikatüre, "Erdoğan'la daha fazla alay!" başlığı kullanıldı. Karikatürde Erdoğan'ı çeşitli şekillerde tasvir ederek ipte sallandırdı. Geçtiğimiz günlerde de İsveç'teki PKK sempatizanları, Başkan Erdoğan'ın maketini asıp Stockholm Belediye Binası'nın karşısında sallandırmıştı.

İSVEÇ ANLAŞMAYA UYMUYOR

Öte yandan İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, iki gün önce ülkenin en büyük bankalarından SEB'in, anlaşmaya uymayarak terör örgütüne toplanan paraları aktardığını yazdı. Gazete, SEB bankasının kurallara uymayarak terör örgütüne destek verdiğini aktardı. İsveç Mali Denetleme Kurumu'ndan Friatider'e yapılan açıklamada ise "Bireysel olaylar hakkında yorum yapmıyoruz" denildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan karikatür finlandiya
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