Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Kaynak: AA
Bingöl Valiliği yaptığı son dakika açıklamasında kırsal alanda düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı
Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.
Operasyonda, meşelik ve çalılık alanda gizlenmiş 105 milimetrelik havan topu mühimmatı, 12 kilogramlık tüp, jeneratör, çanak ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.
Ele geçirilen malzemeler ekipler tarafından imha edildi.
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