Beyin ameliyatı geçirmişti! Mesut Yılmaz'ın hayatından umudun kesildiği iddia edildi

Mesut Yılmaz, 5 Mayıs 2020 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmişti. Bugün ise Mesut Yılmaz'ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddia olay yarattı.

Bir sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamada; Mesut Yılmaz'ın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında durumun kötüye gittiğini, bitkisel hayata geçtiği ve doktorların hayatından ümütlerini kestikleri iddia ediliyor.