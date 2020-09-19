Beyin ameliyatı geçirmişti! Mesut Yılmaz'ın hayatından umudun kesildiği iddia edildi
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve hayatından umudun kesildiği iddia edildi.
Mesut Yılmaz, 5 Mayıs 2020 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmişti. Bugün ise Mesut Yılmaz'ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddia olay yarattı.
Bir sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamada; Mesut Yılmaz'ın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında durumun kötüye gittiğini, bitkisel hayata geçtiği ve doktorların hayatından ümütlerini kestikleri iddia ediliyor.
- Beyin ameliyatı geçirmişti! Mesut Yılmaz'ın hayatından umudun kesildiği iddia edildi
- Sağlık Bakanı Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı
- İmamoğlu'na sert açıklama: Yapamayacağınız vaadinize bizi malzeme yaptınız
- Başkan Erdoğan: Provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz
- TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan Edirne'de ziyaretlerde bulundu
- Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde