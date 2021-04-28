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28 Nisan 2021 Çarşamba 12:28:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 12:28:00

BERR-IN 2021 İLKBAHAR / YAZ SEZONU

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Berr-In 2021 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu köklerinden ve kimliğinden taviz vermeyen ancak yenilikçi, şaşırtıcı ve daima genç ruhu ile moda sahnesinde sizleri karşılıyor. Farklı ve güçlü kadınların markası olarak konumlanan Berr-In yeni sezonda da özgür ve oyun değiştirici tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Farklı dokuları buluşturan, hareketli desenlerle dinamizm kazanan Berr-In 2021 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu'nda çarpıcı renkler ve buna eşlik eden dinamik bir stil anlayışı öne çıkıyor. Stil hikayesinin başrol oyuncusu olan ceketler, uçuşan maksi ve mini elbiseler, tamamlayıcı bluzlar ve pantolonlar markanın yaratıcısı Berrin Eser'in eşsiz dokunuşlarıyla farklı bir boyuta yükseliyor.

İkonikleşen desenleri, yazı, nakış ve baskı detayları ile çarpıcı bir seçki sunan Berr-In 2021 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu geniş renk skalası ile göz dolduruyor. Parlak turuncular, romantik pembe ve lilalar , doğanın kendisinden ilham alan yeşil – mavi ve toprak tonları ile koleksiyon kusursuz bir uyumun peşine düşüyor. Berr-In stili ile bütünleşen uçuşan ve doğal kumaşlar yeni sezonda konfor alanı sağlıyor.

berr-in.com

IG: @berrinistanbul

Etiketler : berr-in.com berrinistanbul 2021 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu
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