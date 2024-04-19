Bayrak incelemesi! Diyarbakır ve Mardin belediyeleri için Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi
Kaynak: AA
DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiğini duyurdu.
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