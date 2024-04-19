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Bayrak incelemesi! Diyarbakır ve Mardin belediyeleri için Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi
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19 Nisan 2024 Cuma 18:42:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 18:42:00

Bayrak incelemesi! Diyarbakır ve Mardin belediyeleri için Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi

Kaynak: AA

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DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiğini duyurdu.

Etiketler : Mardin Büyükşehir İstiklal Marşı Türk bayrağı
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