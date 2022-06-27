Baykar'dan Ukrayna'ya TB2 hibesi

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27 Haziran 2022 Pazartesi 23:00:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 23:00:00

Baykar, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etti

Kaynak: AA

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Baykar, toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için 'Halkın Bayraktar'ı' adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocukların bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz. Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz."

Etiketler : baykar tb2 siha iha rusya ukrayna savaş
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