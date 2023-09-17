Başkan Erdoğan'ın Brüksel'e uyarısı tüm dünyada yankılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamalar dünya gündemine oturdu. Uluslararası ajanslar Erdoğan'ın sözlerini son dakika olarak duyururken Yunan Medyası Erdoğan'ın Brüksel'i uyardığını yazdı.

ABD merkezli ABC News Erdoğan'ın Türkiye'nin üyelik hedefine son verebileceğini ima ettiğini belirtirken, Fransız Le Figaro gazetesi Erdoğan'ın ifadelerine yer verdiği haberinde, Türkiye ile AB müzakerelerinin son yıllarda durma noktasına geldiğine dikkat çekti.

CNN Yunanistan, 'Erdoğan Brüksel'i uyardı: Yollarımızı ayırabiliriz' başlıklı haberinde "Erdoğan, Brüksel'e uyarıda bulundu. Ankara'nın gerekli görülmesi halinde Avrupa Birliği'nden farklı bir yol izleyebileceğini vurguladı" ifadelerini kullandı. İsveç ve Norveç de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip etti ancak gündemlerinde AB açıklamasından daha çok Erdoğan'ın İsveç'e yönelik eleştirileri vardı.