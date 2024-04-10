Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı... "Canıgönülden tebrik ediyorum"
Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."
Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 10, 2024
Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/KxN6EKxu34