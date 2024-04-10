Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."