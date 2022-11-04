Başkan Erdoğan "Putin ile anlaştık" diyerek duyurdu

Başkan Erdoğan, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO'ya katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Her 2 yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO'da bu sene 24 farklı sektörden 500'ün üzerinde ürün sergilenecek.

Ülkemiz içinden ve dışından ilginin gayet yoğun olduğunu öğrendim. D8 büyükelçileri zirvesinin gerçekleştirilmesini takdirle karşıladım. Oldukça zengin içeriğe sahip fuarın hedeflerine ulaşacağına inanıyorum.

Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla başlayan ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle devam eden sancılı süreçten geçiyor. Tedarik zincirleriyle uluslararası ticaretteki tahribatı halen hissediyoruz. Pek çok ekonomi son 50-60 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla baş etmeye çalışıyor. Gıda, enerji ve hammadde fiyatlarının ekonomiler üzerindeki baskının bir müddet daha devam etmesi bekleniyor.

Krizi herkes çeşitli derecelerde hissetse de yıkıcı halini Afrika ve Asya'daki kırılgan devletlerdir. Milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Sahra altındaki kardeşlerimizin çok kötü durumdaki halleri katlanamaz hal almıştır. Afrika'da bir lokma ekmeğe ulaşamayan her çocuğun acısı yüreklerimizi dağlıyor. Bu trajedilerin sona erdirilmesi noktasında maalesef kayda değer hiçbir çaba gösterilmiyor.

Özellikle ağızlarını her açıklarında dünyanın geri kalanına insan hakları ve özgürlük dersleri veren batılı kurum ve ülkelerin bu durum karşısındaki kayıtsızlığı utanç vericidir.

SAYIN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜK MUTABIK KALDIK

Kesinlikle az gelişmiş ülkelere destek verelim. Zira Putin bana şunu söyledi "Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere gönderelim" dedi. Hem fikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu. Bu ayın 13-14'ünde Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız. Avrupa'yı bahçe dünyanın geri kalanını vahşi otlar olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına şaşırmıyoruz ama kabul de etmiyoruz.

Afrika, Asya, Latin Amerikalılar ucuz işçi, Altın, petrolüyle bunlara hizmet ettiği ölçüde değerlidir. Böyle bir durum yoksa görkemli Avrupa bahçesini istila eden ayrık otundan ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısını dünyamızı nasıl felakete sürüklediğini acı tecrübelerden biliyoruz.

İslam dünyasındaki kardeşlerimizin mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta farkını ortaya koymaktadır ve koyacaktır.

YENİ BİR ADIM ATIYORUZ

Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım yapan ülkesi olarak yeni bir adım atıyoruz. Özellikle ifade ettiğim gibi Karadeniz'deki tahıl koridorundan özellikle Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin daha fazla istifade etmesi için anlayış birliğine vardık. Somali, Cibuti, Sudan gibi ülkelere tahıl gemilerinin ulaşmasını temin edeceğiz. Somali halkına daha fazla destek vereceğiz. Bu noktada iş adamı derneği olmanın ötesine geçerek mazlumlara sahip çıkan MÜSİAD'ın çalışmalarını takdirle takip ediyorum.

Suriye İdlib'de 600 haneden oluşan MÜSİAD köyünü tamamlayan derneğimizi tebrik ediyorum.

Enerji konusundaki çözüm arayışları kesintisiz sürüyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilebilir kaynakları teşvik ediyoruz.