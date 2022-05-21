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21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:37:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:04:00

Başkan Erdoğan: Kavga siyasetine kurban edilecek tek evladımız yok

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" öncesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan; "Kavga siyasetine kurban edilecek tek evladımız yok" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" öncesinde halka hitap etti.

Başkan Erdoğan, "Bugün buraya sadece sizlerle kucaklaşmaya gelmedik, raf ömrü tükenmiş siyaset simsarlarına, milleti bölmeye çalışanlara da net bir mesaj vermeye geldik" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Biz seçimden seçime vatandaşımızın kapısını çalanlardan olmadık"

Son 20 yılda aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Seçimden seçime vatandaşımızın kapısını çalanlardan olmadık. Her fırsatta şehirlerimizi ziyaret ettik, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızla hasbihal ettik.

"Gelin bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz"

Adana'yı da devasa yatırımlarla donattık. Biz bu millete aşığız ve aşık olduğumuz için de dağları delerek bu yollara devam ediyoruz. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına dahil etmek isterken biz buradan kardeşlik mesajları veriyoruz. Birileri nefret ve öfke diliyle konuşurken biz sevgi diliyle konuşuyoruz. Gelin bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz.

"Bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk etmeyeceğiz"

Sırtını emperyalistelere, onların temsilcilerine dayayanlar müsaade etmeyeceğiz, gençlerimizin arasına nifak sokmalarına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız. Bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk etmeyeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, kutuplaştırmak yoktur.

"Raf ömrü tükenmiş siyaset simsarlarına mesaj vermeye geldik"

Bugün buraya sadece sizlerle kucaklaşmaya gelmedik, raf ömrü tükenmiş siyaset simsarlarına, milleti bölmeye çalışanlara da net bir mesaj vermeye geldik. Gençlerimizin hayallerine set çekilemeyeceği gerçeğini bazı siyasetçilerin alınlarına kazımak için geldik. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, kirli emellere teslim etmeyeceğiz. Meydanı sokak terörünü harlamak isteyenlere bırakmayız. Kavga siyasetine kurban edilecek tek evladımız yok. Kardeşlik ikliminin korunmasına ihtiyacımız var.

"Bizi ayırmaya çalışanlara karşı her zaman diri olacağız"

Ülkemizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tüm dünyanın gıpta ile baktığı ülke olabilmesi için gençlerimizin kucaklaşmasına ihtiyacımız var. Bizi ayırmaya, bölmeye çalışanlara karşı her zaman diri olacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz.

Etiketler : başkan erdoğan ak parti miting
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