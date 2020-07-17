Başkan Erdoğan devreye girdi: Kıdem tazminatı talimatı

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17 Temmuz 2020 Cuma 09:13:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 09:18:00

Başkan Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için flaş talimat!

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı istihdam paketi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. İçinde, kıdem tazminatı, part-time çalışma gibi tartışmalı düzenlemelerin bulunduğu geniş kapsamlı çalışma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuları taraflara sorarak uzlaşma arayıp daha sonra getirin” dedi.

İçinde kıdem tazminatı düzenlemesi, part-time çalışma gibi başlıkları barındıran istihdam paketi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda (MYK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam paketiyle ilgili bilgi verirken, düzenlemenin biran önce yasalaştırılması konusunda yardım istedi. MYK’da kıdem tazminatı düzenlemesi, part-time çalışma gibi konularda tam uzlaşma sağlanamadığı yolunda görüşler dile getirildi. Böyle bir sürecin, TBMM’deki diğer çalışmaları etkileyeceğine ilişkin yorumlar yapıldı.

EKİMDEN SONRA

Bunun üzerine Erdoğan, “Ne kadar acele?” diye sordu. Bu konuda tam bir görüş birliği oluşmadığı için düzenlemenin bu bölümlerinin yeni yasama dönemine kalması benimsendi. Erdoğan, bu başlıklarda tarafların görüşü alınarak, bir kez daha uzlaşma aranması konusunda öneride bulundu. Paketin, acil olan ve uzlaşma sorunu olmayan bölümleri, TBMM’ye sevk edilirken, diğer başlıkların ekimden sonra gündeme getirilmesi benimsendi.

İŞKOLU SORUNU

Bu arada, bazı işkollarında yetkileri düşme tehlikesinde olan sendikalar için tanınan ek sürenin bu kez verilmemesi de kararlaştırıldı. Toplantıda gündeme gelen bu konuda, her yıl yapılan bir yıllık süre uzatımının bu kez yapılmaması planlandı. Hürriyetin haberine göre, Bu durum, küçük bir çok sendikanın işyerlerinde yetkilerini kaybetmesi anlamına geliyor.

MADDELER NELER İÇERİYOR

Yeni yasama dönemine kalan pakette, kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin yanı sıra, part-time çalışmaya ilişkin de düzenleme bulunuyor. Part-time çalışmanın bazı sektörde uygulanmasının önü açılıyor. Ayrıca part-time çalışanlara sigorta yapılmasını sağlayacak bazı düzenlemelerin de pakette olacağı belirtiliyor. Düzenleme ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın, ‘belirli süreli iş sözleşmesi’ yapılabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek. İşe iade gibi haklar ortadan kalkacak. Bu iş sözleşmelerinin süresi, en fazla iki yıl uzatılabilecek. İki yılı aşan sözleşmeler belirsiz süreli sözleşme haline gelecek. Bu da işverenin sık sık eleman değiştirmesi anlamına gelebilecek. 50 yaş üstünde olan, emeklilik için prim şartını tamamlamış kişiler de benzer iş sözleşmesiyle bu koşullarda çalıştırılacak.

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