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30 Nisan 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 08:30:00

Başkan Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili bir genelge yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, eylem planına ilişkin amaç, hedef ve öngörüler sıralandı. İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulduğunun duyurulduğu genelgede, uygulama takviminin Adalet Bakanlığının internet sitesinden yayımlanacağı bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile ilgili genelge yayımladı.

Resmi Gazete'de yer alan genelgede, "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, 2 Mart 2021'de kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Eylem Planı'nın, On Birinci Kalkınma Planı ile Yargı Reformu Strateji Belgesi temelindeki reform iradesinin bir devamı olarak tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsadığını belirten Başkan Erdoğan, "Eylem Planı'nda detaylı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlükler alanını genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey bir farkındalık ve daha güçlü bir insan hakları koruma sisteminin oluşturulması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartların yükseltilmesiyle, demokrasinin vatandaş memnuniyetine odaklı şekilde güçlenme sürecinin yeni bir ivme kazanacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Uygulama süreci iki yıl olarak öngörülen Eylem Planı'nda amaç, hedef ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için 'kısa' (1 ve 3 ay), 'orta' (6 ay ve 1 yıl) ve 'uzun' (2 yıl) süreli vadeler belirlenmiştir. Bu süreler azami niteliktedir. Bazı faaliyetler yönünden ise niteliği gereği 'sürekli' bir takvim öngörülmüştür.
Eylem Planı'nda her bir faaliyetin öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi, ilgili faaliyetten sorumlu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesine verilmiştir. Sorumlu bakanlık veya kurum ya da kuruluşlar, ilgili faaliyetler kapsamında iş birliği yapacakları bakanlık, kurum ve kuruluşları belirleyecektir. İş birliği yapılacak kurumların belirlenmesinde oluşabilecek muhtemel tereddütler Cumhurbaşkanlığınca giderilecektir. Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi amacıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek üzere 'İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturulmuştur."

İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekilinden oluşacağını aktaran Erdoğan, Cumhurbaşkanının yokluğunda Kurul'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlık edeceğini bildirdi.

"Takvim, Adalet Bakanlığının internet adresinde yayımlanacak"

Başkan Erdoğan, Kurul'un 6 ayda bir toplanacağını, çalışma usul ve esasların Kurul tarafından belirleneceğini ifade ederek, genelgede şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulması halinde, görüşlerinden yararlanmak üzere ilgili kurumların temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Eylem Planı'nda öngörülen faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar, uygulamaya ilişkin raporlarını dört aylık dönemlerde Adalet Bakanlığına gönderecektir. Adalet Bakanlığı, Eylem Planı'nın 'Yıllık Uygulama Raporu'nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun onayına sunacaktır. Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu'na da iletilecek, bu kurumlar rapora ilişkin değerlendirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacaktır. Yıllık Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.
İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi, Adalet Bakanlığının resmi internet adresinde yayımlanacaktır. İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanması sürecinde tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, görev ve sorumluluklarını uygulama takvimi çerçevesinde ve hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."
Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan insan hak ve özgürlükleri İnsan Hakları Eylem Planı
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