VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ford Futgolf Ligi'nin 4. etabı 9-12 Eylül'de yapılacak
Başkan Erdoğan'dan 'Fatih' tepkisi: Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun
Düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuza geçildi
A Milli Takımda dönemi bitti
Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 11 kişi Edirne'de yakalandı
Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti
"Ekimde 1'inci Su Şurası Toplantısı düzenleyip, akabinde Şura sonuçlarını duyuracağız"
2 devletli çözümü anlatmak için ABD'ye gidecek
İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor
"Pozitif gündem yapıcı ilişkiyi getirebilir"
Tarım lisesinin doğal ürünleri yok satıyor
59 yaşında üniversiteli oldu
Kamu kurumlarının personel alımları tek noktadan yapılacak
Güçlü olmanın formülünü verdi
Konya'dan ilk görüntü
Mahkeme Navruz'u haklı buldu
Alaçatı'da 'ev'lendiler
İlk kez el ele
"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"
Sıla'nın 200 milyon sevinci
Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin güçlü kadınları
CHP'li belediyenin skandal törenine Balıkesir Valiliğinden inceleme geldi
TCMB'den izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara karşı uyarı
10 Eylül 2021 Cuma 15:28:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 16:19:00

Başkan Erdoğan'dan 'Fatih' tepkisi: Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun. Duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Başkan Erdoğan: Afetzedelere, "Devlet nerede?" diye sordurmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin "Kerim devlet" vasfı kendini belli etmişti"

"10 binlerce personel, araç ve gereçlerle felaket bölgesine büyük bir çıkarma gerçekleştirdik"

"Devletimiz afetler karşısında vatandaşlarımızı yalnız bırakmamıştır"

"Muhalefet, milletin acısının üzerinde tepinmeyi maharet sanıyor"

"Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in kim olduğunu anlamamış"

"İstanbul Belediye Başkanı'nı fatih Sultan Mehmet'e benzetiyorlar, Fatih'in kim olduğunu anlamamışlar"

"Türkiye'yi tarih sahnesine yeniden taşıyan vizyon projelerine sizlerle birlikte imzayı attık"

"AK Parti her ne kadar 20 yıllık bir hareket olsa da kökü mazide gözü atide bir geleneğin bugünkü temsilcisidir"

"AK Parti geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir. AK Parti sadece kendi insanlarımızın değil, mazlum ve mağdurların da partisidir"

"BUNLAR FATİH'İN KİM OLDUĞUNU ANLAMAMIŞ"

Biz siyasetimizi elbette karşımızdaki bu vahim tabloya göre belirlemiyoruz. Bu kifayetsizleri kendi çapsızlıklarıyla baş başa bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Varsın onlar milletin acısının üzerinde tepinmeyi meziyet sansınlar. Varsın onlar ahlaksız siyaset yaparak siyaset kurumunu kirletsinler.

Ne diyor; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için; kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Ne diyor, duvarlara yazdılar. Şuydu; diyorlardı ki 'Zulüm 1453'te başladı' Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun. Duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında, Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Sizin farkınız yok. Fatih kim, sizler kim? Varsın onlar sen ben kavgasıyla günü kurtarma çabası içinde olsunlar, hiç endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız.

Etiketler : Başkan Erdoğan ak parti meral akşener
Çekimler başladı

Çekimler başladı
"Kadın öğreticidir"

"Kadın öğreticidir"
Deniz yine mahkemelik

Deniz yine mahkemelik
Baba olmak istiyor

Baba olmak istiyor
Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi

Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi
Anne oldu

Anne oldu
Hayalperest Merve

Hayalperest Merve
Baba acısı

Baba acısı
Düşman çatlattılar

Düşman çatlattılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER