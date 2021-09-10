Başkan Erdoğan'dan 'Fatih' tepkisi: Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun

Başkan Erdoğan'dan 'Fatih' tepkisi: Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Toplantısı'nda konuşma yaptı.

"Başkan Erdoğan: Afetzedelere, "Devlet nerede?" diye sordurmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin "Kerim devlet" vasfı kendini belli etmişti"

"10 binlerce personel, araç ve gereçlerle felaket bölgesine büyük bir çıkarma gerçekleştirdik"



"Devletimiz afetler karşısında vatandaşlarımızı yalnız bırakmamıştır"

"Muhalefet, milletin acısının üzerinde tepinmeyi maharet sanıyor"

"Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in kim olduğunu anlamamış"

"İstanbul Belediye Başkanı'nı fatih Sultan Mehmet'e benzetiyorlar, Fatih'in kim olduğunu anlamamışlar"

"Türkiye'yi tarih sahnesine yeniden taşıyan vizyon projelerine sizlerle birlikte imzayı attık"

"AK Parti her ne kadar 20 yıllık bir hareket olsa da kökü mazide gözü atide bir geleneğin bugünkü temsilcisidir"

"AK Parti geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir. AK Parti sadece kendi insanlarımızın değil, mazlum ve mağdurların da partisidir"

"BUNLAR FATİH'İN KİM OLDUĞUNU ANLAMAMIŞ"



Biz siyasetimizi elbette karşımızdaki bu vahim tabloya göre belirlemiyoruz. Bu kifayetsizleri kendi çapsızlıklarıyla baş başa bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Varsın onlar milletin acısının üzerinde tepinmeyi meziyet sansınlar. Varsın onlar ahlaksız siyaset yaparak siyaset kurumunu kirletsinler.

Ne diyor; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için; kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Ne diyor, duvarlara yazdılar. Şuydu; diyorlardı ki 'Zulüm 1453'te başladı' Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun. Duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında, Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Sizin farkınız yok. Fatih kim, sizler kim? Varsın onlar sen ben kavgasıyla günü kurtarma çabası içinde olsunlar, hiç endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız.