Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına kınama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan Berlin'deki cami baskını hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İnanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan Berlin'deki cami baskını hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İnanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2020
Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz.
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