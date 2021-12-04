VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akdeniz tropikalleşiyor! Türkiye'de ilk kez görüldü
Çevre felaketine rekor ceza
Ülke geneli huzur uygulamasında 933 kişi yakalandı
5 terörist etkisiz hale getirildi
Doğal gaz bağlantı sorunu KDK ile çözüldü
Dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi oldu
Zarova Köprüsü bugün açılıyor
Eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
"Baykal'a anlattım, gözleri doldu"
"Uluslararası toplum, düzensiz göçmen krizinde sınıfta kaldı"
Google yeni özellikleri duyurdu
Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı
"Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil"
İstihbarat belgeleri ortaya çıkardı! Rusya, Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
'Yalan haber yaymaktan' soruşturulacak
Cherst fonu vergi kanununa aykırı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti
'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattında
Gözlerini alamadı
"Çok kıskancım!"
04 Aralık 2021 Cumartesi 10:59:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 11:00:00

Başkan Erdoğan'dan ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Başkan Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan hayriye alkutay taziye
Rus yapımcıların dikkatini çekti

Rus yapımcıların dikkatini çekti
Zirveyi bırakmıyor

Zirveyi bırakmıyor
2022 hazırlığı

2022 hazırlığı
Doğum günü yemeği

Doğum günü yemeği
Dijitalin yıldızları buluşuyor

Dijitalin yıldızları buluşuyor
Leyla ile Mecnun 60 bölüm çekilecek

Leyla ile Mecnun 60 bölüm çekilecek
İki milyonluk anlaşma

İki milyonluk anlaşma
Hayali müzikal

Hayali müzikal
Zara'nın ‘Bir Gönül Sayfası'

Zara'nın ‘Bir Gönül Sayfası'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER