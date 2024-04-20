Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. pic.twitter.com/uYWvOlDxbY— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 20, 2024
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