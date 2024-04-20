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Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti
20 Nisan 2024 Cumartesi 18:21:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 18:21:00

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı
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