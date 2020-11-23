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23 Kasım 2020 Pazartesi 18:16:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 18:16:00

Başkan Erdoğan talimat verdi! Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fikirtepe'nin terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletin elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Yol haritamızı artık belirledik ve ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yürütüyoruz." dedi.

Fikirtepe'nin kentsel dönüşümü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur." dedi ve ekledi:

"Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz."

Aralık ayında çalışmaların başlayacağını ifade eden Bakan Kurum, "Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız." dedi.

5 MİLYARLIK YATIRIM

Yeni Fikirtepe Projesi'nin 60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendirdiğini belirten Bakan Kurum projeye dair, "Yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız." şeklinde konuştu.

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