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Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı
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05 Mayıs 2024 Pazar 18:01:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 18:01:00

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : MSB haberleri FETÖ üyeleri Türkiye-Yunanistan geçiş
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