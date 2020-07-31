Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
Fatih Karagümrük'ün Adana Demirspor'u penaltılardan yenerek Süper Lig'e çıkmasının ardından Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi. Başkan Erdoğan, Süper Lig'e yükselen 3 takımı da tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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