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05 Mart 2024 Salı 11:37:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 11:37:00

Başkan Erdoğan, Sivas'a gidecek

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine bugün de Sivas'ta devam edecek. Erdoğan, Tarihi Kent Meydanı'nda halka seslenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan miting programı kapsamında Zonguldak, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Afyon, Denizli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Manisa, Kütahya, Muğla ve Antalya'ya gitti.

31 Mart yerel seçim mitinglerinde sıradaki durak Sivas olacak.

Erdoğan, Tarihi Kent Meydanı'nda Sivaslılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları için destek isteyecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan seçim miting sivas
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