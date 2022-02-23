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23 Şubat 2022 Çarşamba 00:50:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 00:51:00

Başkan Erdoğan, Senegal'den ayrıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki görüşmelerinin ardından Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 00.30'da, Senegal'in başkenti Dakar'dan ayrıldı.

Başkan Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'ndan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Senegal'den ayrıldı.

Etiketler : başkan erdoğan senegal havalimanı
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