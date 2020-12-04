Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında olan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri nedeniyle hukuk içinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabuını bu şahsa soruyorlar. Olay budur çünkü edep denilen bir şey var. Bu ülkede cumhurbaşkanı ve makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir bunu öğrenmesi lazım.

CHP YÖNETİMİNE TEPKİ

Şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan ciddi bir cezai durumla karşı karşıya ve istinafta. Buradan da ne çıkacağı belli değil. CHP'nin şirazesi kaybolmuştur. CHP istikametini kaybetmiştir. CHP bundan sonraki süreçte kendisini toparlayamayacaktır.

AŞI OLACAK MISINIZ SORUSUNA YANIT

Çeşitlilik ilkesi var. Uğur Bey ile bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum. Ülkede vatandaşlarımıza örnek olma konusunda böyle bir adımı atmamız gerekiyor.

FRANSA'YA KARABAĞ TEPKİSİ

Fransa'nın arabulucu şansı bu saatten sonra kaybolmuştur. Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Macron belasından Fransa bir an önce kurtulmalı. Sarı yeleklilerden kurtulamayacaklar. Yönetim olarak ne tür bir karar alacaklar göreceğiz. İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu, Ermenileri bu kadar seviyorlarsa marsilyayı onlara versinler. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizindir. İşgal altında olduğunu ABD ve Rusya da kabul ediyor. Fransa da kabul ediyordu, şimdi farklı yollara tevessül ettiler.

KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU

Oğlu ile görüştüm. temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. 15-16 gün önce kendisiyle konuştum, durumu sonradan kötüye gitti.