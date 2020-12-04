  • BIST
    1333.05
  • Dolar
    7,7919
  • Euro
    9,4771
  • Altın
    461,6980
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asgari ücret için ilk toplantı
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı için istenen ceza belli oldu!
Başkan Erdoğan'dan "aşı olacak mısınız" sorusuna yanıt!
Cuma namazı kılınacak mı?
İçişleri açıkladı! 148 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya, Çin ve ABD karşı karşıya! Savaş kapıda mı?
Ruslardan Türkiye itirafı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla dört bakanlıkta çok sayıda atama
PKK'dan Sincar makyajı!
Bakan Koca 4 ildeki korkutan tabloyu paylaştı
TSK'ya din subayı kadrosu
Uzmanlar uyardı: Artık riskin yaşı yok!
Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ kararı
Kimse üyeliğimizi sorgulayamaz!
Bugün burçları neler bekliyor? 4 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
Bitki çayı kronik hastalığı olanlar için tehlikeli
Koronavirüsünün hedef tahtası: Kalp
Anne sütü obezite riskini düşürüyor
Virüs kadar tehlikeli: Sitokin fırtınası
Meyveyi tahinli yemek hastalıklardan koruyor
İş bulamadı patron oldu
Uğur böceği istilası
Nazara karşı zeytin dalı yakıyor
04 Aralık 2020 Cuma 15:02:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 15:02:00

Başkan Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'da ilk cuma namazı 24 Temmuz 2020'de kılınmıştı. Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şahsen aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum" yanıtını verdi.

Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında olan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri nedeniyle hukuk içinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabuını bu şahsa soruyorlar. Olay budur çünkü edep denilen bir şey var. Bu ülkede cumhurbaşkanı ve makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir bunu öğrenmesi lazım.

CHP YÖNETİMİNE TEPKİ

Şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan ciddi bir cezai durumla karşı karşıya ve istinafta. Buradan da ne çıkacağı belli değil. CHP'nin şirazesi kaybolmuştur. CHP istikametini kaybetmiştir. CHP bundan sonraki süreçte kendisini toparlayamayacaktır.

AŞI OLACAK MISINIZ SORUSUNA YANIT

Çeşitlilik ilkesi var. Uğur Bey ile bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum. Ülkede vatandaşlarımıza örnek olma konusunda böyle bir adımı atmamız gerekiyor.

FRANSA'YA KARABAĞ TEPKİSİ

Fransa'nın arabulucu şansı bu saatten sonra kaybolmuştur. Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Macron belasından Fransa bir an önce kurtulmalı. Sarı yeleklilerden kurtulamayacaklar. Yönetim olarak ne tür bir karar alacaklar göreceğiz. İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu, Ermenileri bu kadar seviyorlarsa marsilyayı onlara versinler. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizindir. İşgal altında olduğunu ABD ve Rusya da kabul ediyor. Fransa da kabul ediyordu, şimdi farklı yollara tevessül ettiler.

KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU

Oğlu ile görüştüm. temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. 15-16 gün önce kendisiyle konuştum, durumu sonradan kötüye gitti.

Etiketler : korona aşı başkan erdoğan
Ünlü şarkıcı Simge'den tartışma yaratacak açıklamalar! 'Artık kaliteli müzik yapılmıyor'

Ünlü şarkıcı Simge'den tartışma yaratacak açıklamalar! 'Artık kaliteli müzik yapılmıyor'
Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası

Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası
Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz

Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz
Pelin Karahan setlere dönüyor... Beyazperde için hazır

Pelin Karahan setlere dönüyor... Beyazperde için hazır
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu
Engin Günaydın'ı şaşırtan olay! Nazara geldi

Engin Günaydın'ı şaşırtan olay! Nazara geldi
"Birbirimizi çok seviyoruz"

"Birbirimizi çok seviyoruz"
Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım

Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım
Esra Eron gecekondudan saray yaptı

Esra Eron gecekondudan saray yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER