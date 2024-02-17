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17 Şubat 2024 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 09:00:00

Başkan Erdoğan, Rize ve Trabzon'a gidecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmalarını Karadeniz Bölgesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugün Rize ve Trabzon'da mitinglere katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün ilk adresi Rize olacak.

Erdoğan, saat 14.00'te 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak.

Cumhurbaşkanı, Rize programının ardından Trabzon'a gidecek, saat 16.00'da Trabzon Meydan Parkı'nda seçmene hitap edecek.

Erdoğan'ın iki mitingde de gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan rize trabzon yerel seçim miting
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