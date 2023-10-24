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24 Ekim 2023 Salı 13:57:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 13:57:00

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan devlet bahçeli cumhurbaşkanlığı külliyesi
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