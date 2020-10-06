06 Ekim 2020 Salı 14:21:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 14:22:00
Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, D.Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, D.Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi
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- Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
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