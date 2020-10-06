Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, D.Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi

