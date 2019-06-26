Başkan Erdoğan, Japonya yolculuğu öncesi konuşuyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

G-20 dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'i, dünya ticaretinin yüzde 75'ini teşkil ediyor. Kaynak verimliliği ve deniz plastik çöpleri başlıkları G-20'nin bu seneki ajandasına yeni çalışma alanları olarak dahil edildi. Küresel Ekonomik İşbirliği'nde alınan kararlar tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Biz de ülke olarak G-20'deki tartışmalarına başından beri aktif bir şekilde katılıyoruz. Dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımların teşkil edilmesine çalışacağız.

"MÜLTECİLER MESELESİNİ G-20 GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ"

Biz Türkiye olarak ticaretin serbestleşmesine vurgu yaptık. Osaka'da da bunu güçlü bir şekilde vurgulayacağız. Küresel eşitsizlikler konusu toplantılar sırasında dönem başkanlığınca gündeme getirilecek. Özellikle kadınların işgücü piyasasına daha etkin katılımına yönelik görüşlerimizi paylaşacağız. Mülteciler meselesini G-20 çerçevesinde de gündeme taşıyoruz. Dünyada mülteciler konusunda en önemli bedeli ödeyen ülke Türkiye. Terör ve terörizmin finansmanının önlenmesi önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Terörle mücadelede ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilenmesinin altını bir kez daha çizeceğiz.

"JAPON İMPARATORU VE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde dijital dönüşüm ofisi kurarak önemli bir adımı attık. Ülkemizin bu alandaki vizyonunu diğer ülkelerle de paylaşma imkanını bulacağız. Sağlık, istihdam, tarım, sürdürülebilir kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok farklı alanda görüşlerimizi dile getirme fırsatını bulacağız. G-20 liderler zirvesinin ardından 30 Haziran 2019 tarihinde Japonya'ya resmi ziyarette bulunacağım. Japon İmparatoru ve Başbakanı olmak üzere Üst düzey devlet adamlarıyla temaslarda bulunacağım. Japonya ile ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesini hedefleyen müzakerelerde artık sona yaklaştık. Anlaşmanın 2019 yılı içerisinde sonuçlandırılmasını planlıyoruz. Japon iş insanları ile bir araya geleceğim. Japon firmalarının ülkemizdeki yatırımların arttırılması imkanları da ele alacağız.

"ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULARI ELE ALACAĞIZ"

Usta fotoğrafçımız Ara Güler adına sergiler düzenliyoruz. Japonya ziyaretim vesilesiyle bu serginin Kiyoto'daki açılışını yapacağız. Japonya'da yaşayan vatandaşlarımızla biraraya gelip, hasret gidereceğiz. Japonya'nın ardından 2 Temmuz günü Çin'i ziyaret edeceğim. Pekin'de biraraya geleceğimiz Çin Devlet Başkanı ile ilgili bölgesel ve uluslararası konuları ele alacağız. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan yolların merkezinde bulunan Türkiye, Çin'le birlikte İpek Yolu'nun önemli ülkelerinden biridir. Çin'le güçlü bir diyaloğun sürdürülmesinde fayda görüyoruz. Bu ziyaretimin Japonya ve Çin'le ilişkilerimizin güçlendirilmesinde önemli katkıda bulunacağına inanıyorum.

Ayrıntılar gelecek...