Başkan Erdoğan, Kazakistan Başbakanı'nı kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
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