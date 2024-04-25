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25 Nisan 2024 Perşembe 17:28:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 17:28:00

Başkan Erdoğan, Kazakistan Başbakanı'nı kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Etiketler : Erdoğan Kazakistan Bektenovu
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