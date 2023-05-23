Başkan Erdoğan: Kandil'den video çekerek CHP Genel Başkanı'na oy istediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. İnşallah bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için Karabağ'ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanına rağmen başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Sivaslıların coşkulu karşılamasına teşekkür eden Erdoğan, emniyetten aldığı sayıya göre mitinge, yol boyu olanlarla beraber 100 bin kişinin katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette ben Sivas'ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım. Bugün bir başkasınız. Biliyorum ki pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Sandıkları patlatmaya var mısınız? Bunu halledeceksiniz anlıyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçimlerde Sivas'ta 5 milletvekilliğinden 4'ünü kazandığını dile getiren Erdoğan, "Keşke diğerini de alsaydınız. 5'te 5 yapabilirdiniz ama önemli değil. Önemli olan şimdi pazar. Çünkü biz sizinle pazara değil, mezara gidiyoruz." dedi.

Altılı masanın etrafında da bir Sivaslının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz hızlı tren dediğimiz zaman 'Ne gerek var' diyordu. Ne yazık ki bay bay Kemal'in takdimini de o yaptı. İşte pazar günü onlara tam bir Osmanlı tokadı yaraşır." ifadesini kullandı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açılışı için Sivas'a 26 Nisan'da gelmeyi planladığını, ancak o günlerde geçirdiği bir sağlık sorunu nedeniyle bunu yapamadıklarını belirten Erdoğan, kendisini temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelerek, yıllardır özlemle beklenilen Hızlı Tren Hattı'nı hizmete açtığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de madem bizzat orada olamıyoruz, bari müjdelerimizle Sivaslı kardeşlerimizin yanında yer alalım dedik. Sizlerin bu gururunu paylaşmak için Hızlı Tren Hattımızı bir ay boyunca ücretsiz yaptık." dedi.

Sivaslıların artık hızlı trenle Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidebildiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nereden nereye? Yıllarca 'kara trenli' türküler söyleyen Sivas, bugün yüksek hızlı trenin konforunu yaşıyor. Hızlı trenimizin Sivas ile birlikte Yozgat'a, Kırıkkale'ye ve bölgedeki diğer tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Elhamdülillah yaptık. Laf ola beri gele yok. İcraat icraat... Bay Kemal, bu işler öyle lafla olmuyor, icraat gerektiriyor. Toplam uzunluğu 405 kilometreye ulaşan bu hattan komşu illerimiz de istifade edecek. Erzincanlı ve Tokatlı vatandaşlarımız da hızlı trenin faydasını görecek. Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Yerköy istasyonundan Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Ayrıca bu hattı Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzatacağız. İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız."

"LONDRA'DAN ÇIKAN BİRİSİ, ÜLKEMİZ ÜZERİNDEN PEKİN'E KADAR GİDEBİLECEK"



"Demir İpek Yolu" olarak ifade edilen bu hatla, bölgeye, dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani Londra'dan çıkan birisi, ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidebilecek. Elbette tüm bunları, CHP Genel Başkanı gibi can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız. Nasıl 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl inşa ettiğimiz boru hatlarıyla Türkiye'yi doğu-batı arasında bir enerji merkezi yaptıysak, nasıl ekonomiden savunma sanayine, ticaretten kültüre kadar her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek, Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. İnşallah bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için Karabağ'ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanına rağmen başaracağız."

"SİNAN BEY'İN ALDIĞI BU KARARIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türk cumhuriyetleri ile işbirliğinin geliştirilmesini savunan cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kendisini ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını ilan etmesinin, bunun son örneği olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Türk dünyasına ve terörle mücadeleye yönelik gayretlerimizi çok yakından bilen Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sivaslı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Büyük Birlik Partisi ile zaten birlikte olduklarını dile getiren Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla dayanışma içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasını kesintisiz sürdüreceğiz. Bu kapsamda, Sivas'ımızı da ülkemizin bir ucundan diğer ucuna giden hızlı tren hatlarının kavşak noktalarından biri haline getireceğiz. İnşallah bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine Sivas'ın desteği ve duasıyla gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta tecelli eden iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Gönlümüz elbette tüm seçmenlerin güvenine mazhar olmayı ister. Ama farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımıza da asla hor bakmayız." dedi.

Gösterdikleri ilgiden dolayı Sivaslılara teşekkür eden Erdoğan, "Bugün bize gerçekten farklı bir gurur ve sevinç yaşattınız. Yalnız olmadığımızı, bu kutlu yolda asla yalnız yürümeyeceğimizi bize tekrar gösterdiniz. Rabbim hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Pir Sultan Abdal'dan "Sivas ellerinde sazım çalınır" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün gördük ki Sivas ellerinde sadece sazımız çalınmıyor, sadece türkülerimiz söylenmiyor, aynı zamanda aşkımız da yankılanıyor. Ayrılığın değil, kavuşmanın şehri olan Sivas'la gurur duyuyoruz. Kadı Burhanettin'in, Selçuklu'nun emaneti Sivas'la gurur duyuyoruz. Milli mücadelenin kalpgahı Sivas'la gurur duyuyoruz. Yiğit kardeşim merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'la gurur duyuyoruz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, vatan ve millet aşığı bir dava adamı, mertlik, dürüstlük ve kadirşinaslık timsali bir şahsiyetti. Tek başına kalsa bile, Hakk'ı haykırmaktan çekinmeyen bir mizaca sahipti.

Gerektiğinde dünyaya tek başına meydan okuyabilen bir duruş sahibiydi. 'Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam' sözüyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmişti. Rabb'im kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nu daima hayırla, şükranla yad edeceğiz. Onun Türkiye'ye, Türk demokrasisine ve milli iradenin bu topraklarda kök salmasına yaptığı katkıları asla unutmayacağız. Muhsin Yazıcıoğlu gibi değerler yetiştiren Sivas'ın, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına da öncülük ettiğini görüyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Sivas bir kez daha kendine yakışanı yaptı."

"GÖNLÜMÜZ ELBETTE TÜM SEÇMENLERİN GÜVENİNE MAZHAR OLMAYI İSTER"



Alandaki, "Dik dur eğilme hafızların duası seninle." pankartını okuyan Erdoğan, "Allah razı olsun, biz de işte bu duaların himmetiyle yürüyoruz." dedi.

Sivas'ta, Cumhur İttifakı'nın 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yüzde 72 oy aldığını hatırlatan Erdoğan, kendilerine gösterilen teveccühten dolayı Sivaslılara teşekkür etti.

Kendilerine oy versin vermesin, sandığa giderek demokrasinin gücüne güç katan tüm Sivaslılara şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sandıkta tecelli eden iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Gönlümüz elbette tüm seçmenlerin güvenine mazhar olmayı ister. Ama farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımıza da asla hor bakmayız. Hele hele CHP zihniyetinin yaptığı gibi oy vermediler diye insanımıza 'cahil' demenin, 'bidon kafalı' demenin bizim kitabımızda yeri yoktur. Sırf istedikleri sonuç sandıktan çıkmadığı için 'Milletin karnı Toggmuş' diye manşet atmak ne basın özgürlüğüne, ne de insanlığa yakışır. Bay bay Kemal siz Togg'u yapamadınız ama biz yaptık. Bir zamanlar Devrim otomobili vardı biz devrin otomobilini 60 sene sonra yaptık."

Depremzedelere yönelik hakaretleri "dibin dibi" olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, "Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz. Daha 3 ay önce eşini, çocuğunu, evini, barkını kaybetmiş yaralı bir gönüle böyle bir zulmü yapmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Hepsinden önce bunu yapanların insanlıkla alakası olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'tan bu yana milletimize ve depremzedelerimize yapılanlar, CHP Genel Başkanı ve yoldaşlarının yüzüne kara bir leke olarak yapışmıştır. Çıkıp milletten özür dilemek, af dilemek yerine, bu rezillikleri ısrarla görmezden gelmişlerdir. Nefret söylemlerinin üzerine gitmek yerine körüklemişlerdir. Hatalarını kabullenmek yerine bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanı satmakla itham etmişlerdir. Siyasi üsluplarını her gün daha da çirkinleştirmişlerdir. Bunların her biri CHP Genel Başkanı'nın alnındaki o utanç lekesini giderek daha belirgin hale getirmiştir. Milletimiz, bu zihniyeti 14 Mayıs 1950'de sandığa gömmüştü. Darbelere rağmen milletimiz bu zihniyetin oradan çıkmasına 73 yıldır izin vermedi. İnşallah 28 Mayıs, ülkemizin bu çirkin dilden, zihniyetten ve siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır. CHP Genel Başkanı, bir kaset kumpasıyla, güya 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu, böylece 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir. Bu hakaretlerin, bu densizliklerin hepsi, kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır. Koltuklarını korumak adına ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın izniyle milletin şamarını bir kez daha yemekten kendilerini kurtaramayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin taşıdığı pankartlardan bazılarını okuyarak, "Neler bulmuşlar neler." dedi.