15 Ocak 2021 Cuma 19:15:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 19:16:00
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi
Ayrıtılar geliyor
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