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24 Şubat 2021 Çarşamba 18:33:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 18:34:00

Başkan Erdoğan: İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. Bu şehri (İstanbul) seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir. Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldılar. AK Parti dinamik bir parti, AK Parti bugünü değil, geleceği kuşatan bir parti." dedi.

"ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HİZMET DAVAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEDİK"

"İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Bu şehri seviyorsanız önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, geride hangi oyunlar oynanırsa oynansın, ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik. Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir durumda, değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı, Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazarak verdiler. Biz cevabımızı büyük ve güçlü Türkiye diyerek verdik."

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz"

Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir. (Kongreler) Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldılar.

"İSTANBUL'U ANLAMADAN TÜRKİYE'Yİ ANLAYAMAZSINIZ"

AK Parti dinamik bir parti, AK Parti bugünü değil, geleceği kuşatan bir parti. Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. Bu şehri (İstanbul) seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Bu şehri seviyorsanız önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, geride hangi oyunlar oynanırsa oynansın, ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik. Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir durumda, değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız.

"BİZ CEVABIMIZI BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE DİYEREK VERDİK"

Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı, Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazarak verdiler. Biz cevabımızı büyük ve güçlü Türkiye diyerek verdik. Hiç kimsenin bu şehre, bu ülkeye, bu millete kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İstanbul'u yanımıza aldığımızda içerideki hainlerden, dışarıdaki düşmanlara kadar yedi düvele meydan okuyacak güce sahip olduk. Onlar, milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler. Biz cevabımızı Rabiamızla verdik.

"İSTANBUL'A ESKİ RAKAMLA 275 KATRİLYON LİRA TUTARINDA YATIRIM YAPTIK"

Atatürk Kültür Merkezi'nin inşasında sona geliyoruz. Muhteşem bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Sadece son 18 yılda İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamak üzereyiz. İstanbul'u sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Boğaz'ın altından geçecek yeni tünel olan Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt proje çalışmalarını tamamladık, ihale hazırlıkları devam ediyor.

Etiketler : başkan erdoğan istanbul AK Parti
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