Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü! Seçim zaferini kutladı

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Başkan Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Aliyev'in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'in...