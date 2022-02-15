Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan: Dubai Expo'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum

Başkan Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü programında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tarımdan enerjiye çevreden ekonomiye her alanda sürdürülebilirliği yakalamak ise öncelik amaç olarak ortaya çıkıyor. Biz çevreyi Allah'ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımız çevreyi koruması gerektiren geniş bir tasavvuru ifade ediyor. Eşim Emine Hanım'ın hamisi olduğu sıfır atık projesi bu bakımdan önemli bir örnektir. Bu projeyle 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmış, 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Türkiye bugün yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa'da 5. dünyada 12. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u da zikretmek isterim. TOGG'un çevrenin korumasına yapacağı katkı açıktır. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil insanın tabiata çevreye saygınlığının peşindeyiz.

Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai EXPO'yu bir çağrı olarak değerlendiriyorum. Kardeş BAE'yi bir kez daha tebrik ediyorum. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum.

DUBAİ EXPO 2020 FUARINA ZİYARET

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde, Abu Dabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geldi.

ŞEREF DEFERİNİ İMZALADI

Başkan Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında heyetle fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan, şeref defterini imzaladı.

BAE İLE YENİ DÖNEM

Geçen yıl kasım ayında Ankara'da temelleri atılan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yeni dönem ilişkilerine, bu kez Abu Dabi ev sahipliği yaptı.

Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile 2,5 aylık aranın ardından bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti onuruna Abu Dabi ve Dubai'deki sembol binalara Türk bayrağı yansıtıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Başkan Erdoğan ve El Nahyan baş başa bir görüşme de yaptı. Görüşmede iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirildi. İş birliğinin artırılması noktasında atılabilecek adımlar ele alındı. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masadaydı.

El Nahyan toplantının ardından Başkan Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi. Erdoğan, programın sonunda Başkanlık Sarayı Defteri'ni imzaladı.

Başkan Erdoğan, "Aziz Kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'in davetine icabetle dost Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum" sözlerini kullandı.