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25 Nisan 2021 Pazar 18:11:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 18:12:00

Başkan Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya devam edeceğiz

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Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. Yıl Dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümünde, vatan toprağını müdafaa eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

"'ÇANAKKALE RUHU' GELECEK NESİLLERE ABİDEVİ BİR MİRAS OLMUŞTUR"

Ezelden beridir hür yaşamış milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran "Çanakkale Ruhu" gelecek nesillere abidevi bir miras olmuştur.

En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletimiz, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koymaktadır.

"ÜLKEMİZİ YARINLARA ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Yeni nesillere düşen görev, Çanakkale'de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır.

Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Etiketler : Başkan Erdoğan Çanakkale 106. Yıl Dönüm
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