Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'ten ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'ndan Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Karadağ'a gitti.