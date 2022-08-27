Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde vatandaşlarla sohbet etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye girdi.
Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.
Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.
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