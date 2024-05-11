“CHP'ye bağışladığım 15 bin dolar buharlaştı”

CHP'li eski Pendik Belediye meclis üyesi Kutlu Özdemir, meclis üyeliği sürecinde yaptığı 15 bin dolarlık bağışın kaybolduğunu iddia etti. Özdemir yaptığı açıklamada, parayı Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin talimatıyla İlçe İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Boz'a Pendik sahilindeki bir restoranda teslim ettiğini belirterek şunları söyledi: "Masada hedefimin İBB Meclis Üyesi olabilecek bir sıraya yazılmak olduğunu, eğer yazılamıyorsam da meclis üyesi adayı olmak istemediğimi dile getirdim. Seçim kampanyalarında kullanılması için bağış yapmak niyetiyle verdiğim paranın takibinin ve gereğinin ilgili kurullarca yapılmasını rica ediyorum."