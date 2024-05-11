VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan anneleri ağırladı
MAM-T atışı yapan AKSUNGUR SİHA'dan tam isabet
Maden Kanunu ile bazı kanunlarda değişikliği içeren kanun Resmi Gazete'de
Bakan Bayraktar, TPAO'ya 150 personel alınacağını duyurdu
İyileştiren rotalar
Organize suç örgütlerine "Mahzen" operasyonları
11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:00:00

“CHP'ye bağışladığım 15 bin dolar buharlaştı”

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

CHP'li eski Pendik Belediye meclis üyesi Özdemir, meclis üyeliği sürecinde yaptığı 15 bin dolarlık bağışın kaybolduğunu iddia etti.

CHP'li eski Pendik Belediye meclis üyesi Kutlu Özdemir, meclis üyeliği sürecinde yaptığı 15 bin dolarlık bağışın kaybolduğunu iddia etti. Özdemir yaptığı açıklamada, parayı Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin talimatıyla İlçe İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Boz'a Pendik sahilindeki bir restoranda teslim ettiğini belirterek şunları söyledi: "Masada hedefimin İBB Meclis Üyesi olabilecek bir sıraya yazılmak olduğunu, eğer yazılamıyorsam da meclis üyesi adayı olmak istemediğimi dile getirdim. Seçim kampanyalarında kullanılması için bağış yapmak niyetiyle verdiğim paranın takibinin ve gereğinin ilgili kurullarca yapılmasını rica ediyorum."

Etiketler : chp kutlu özdemir bağış pendik
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
Motive'li gece

Motive'li gece
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX