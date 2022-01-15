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15 Ocak 2022 Cumartesi 14:44:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 16:06:00

Başkan Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'na ilişkin, "Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek." dedi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.

Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum."

Etiketler : başkan erdoğan açılış fabrika türk ekonomisi
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