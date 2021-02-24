Başkan Erdoğan: Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır ve Hatay 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile hitap etti. Erdoğan, "Milletimizin birliğine, beraberliğine kast eden alçaklara döktükleri her damla kanların hesaplarını misliyle soruyoruz. Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yaşadığımız onca kumpasa rağmen milletin değerlerini yere düşürmedik. En büyük gücümüz olan milletimizle aramızdaki sevgi bağının zayıflamasına asla izin vermedik. Engelleri aşa aşa tuzakları boza boza hedeflerimize doğru yürüyoruz.

Bugün 2001'in Türkiye'si arasında fark var. Eski Türkiye'de kavga vardı, kaos vardı. Kargaşa, huzursuzluk vardı. Gecelik faizler 7500'leri buluyordu. Eski Türkiye'de ekonomik buhran vardı. Bugünün Türkiye'si kalkınmanın, refahın, büyümenin, barışın ülkesidir. Eski Türkiye manzarasına biz son verdik.

Tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişleterek, cumhurla cumhuriyeti devletle vatandaşı yeniden kucaklaştırdık. Ülkemizi hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık.

Varsa bir eksik onları da süratle gidermeye çalışıyoruz. İnşallah hedeflerimize doğru daha hızlı yol alacağız.

Milletimizin birliğine, beraberliğine kast eden alçaklara döktükleri her damla kanların hesaplarını misliyle soruyoruz. Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Ülkemizde huzur iklimi güçleniyor.

Bir dönem eli kanlı canilerin cirit attığı dağlarda artık yerli ve yabancı turistler geziyor.