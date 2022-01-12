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12 Ocak 2022 Çarşamba 12:12:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 12:24:00

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

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Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki gelişmelerle ilgili son dakika açıklamalarında bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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