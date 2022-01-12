12 Ocak 2022 Çarşamba 12:12:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 12:24:00
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki gelişmelerle ilgili son dakika açıklamalarında bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Ayrıntılar geliyor...
- Komşuda tepkiler çığ gibi! ''O şövalye değil bir cani''
- Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor
- Başkan Erdoğan'dan 'HDP'li Semra Güzel' talimatı
- Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Kazakistan'dan havalanan tahliye uçağı İstanbul'a indi