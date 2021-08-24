Başkan Erdoğan: Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Türkiye bölgesinde egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biri
Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak
Ülkemize yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1.4 trilyon liraya çıkardık
Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz
Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız
Devlet ve millet olarak geleceği ipotek altında olmayan ülke sıfatı ile sürekli vizyon genişletiyoruz
Eğitimde derslik sayımızı 343 binden aldık 620 binin üzerine çıkardık
22 bin yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizle sağlıkta hizmet kalitesini artırdık
Son 19 yılda 431 milyar TL sosyal yardım yaptık
Düzensiz göçle daha etkin mücadele için 25 geri gönderme merkezi oluşturduk
Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik, terör tehdidini ortadan kaldırdık
26'dan aldığımız havalimanı sayımızı 19 yılda 56'ya çıkardık
19 yılda çiftçilerimize 165 milyar lira tutarında destek verdik
Yerli otomobilimizin üretim süreci plana göre gidiyor. 2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz
Fatih sondaj gemimiz tarafından kazılan kuyularda 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik
Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir
Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum
Kamu işçilerinden sonra memurları enflasyona ezdirmeme sözümüzü de yerine getirdik
Genel bir küresel felaketler karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Tahrip olan ormanları küllerinden doğuracağız
Bu felaketlerin izlerini kısa sürede silecek kadar güçlüyüz
Afetlerin başından itibaren devlet olarak halkın yanında olduk
Bizim gerçekleri göstermediğimiz her yerde karşımızdakilerin yalanları kök salıyor
Haziran 2023'e kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Hep sahada olmalıyız