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24 Ağustos 2021 Salı 14:23:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 15:24:00

Başkan Erdoğan: Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye bölgesinde egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biri

Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak

Ülkemize yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1.4 trilyon liraya çıkardık

Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz

Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız

Devlet ve millet olarak geleceği ipotek altında olmayan ülke sıfatı ile sürekli vizyon genişletiyoruz

Eğitimde derslik sayımızı 343 binden aldık 620 binin üzerine çıkardık

22 bin yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizle sağlıkta hizmet kalitesini artırdık

Son 19 yılda 431 milyar TL sosyal yardım yaptık

Düzensiz göçle daha etkin mücadele için 25 geri gönderme merkezi oluşturduk

Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik, terör tehdidini ortadan kaldırdık

26'dan aldığımız havalimanı sayımızı 19 yılda 56'ya çıkardık

19 yılda çiftçilerimize 165 milyar lira tutarında destek verdik

Yerli otomobilimizin üretim süreci plana göre gidiyor. 2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz

Fatih sondaj gemimiz tarafından kazılan kuyularda 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik

Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum

Kamu işçilerinden sonra memurları enflasyona ezdirmeme sözümüzü de yerine getirdik

Genel bir küresel felaketler karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Tahrip olan ormanları küllerinden doğuracağız

Bu felaketlerin izlerini kısa sürede silecek kadar güçlüyüz

Afetlerin başından itibaren devlet olarak halkın yanında olduk

Bizim gerçekleri göstermediğimiz her yerde karşımızdakilerin yalanları kök salıyor

Haziran 2023'e kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Hep sahada olmalıyız

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