Başkan Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano ile Beştepe'de görüştü. Spano, Adalet Bakanı Gül ile de Adalet Akademisi'nde yeni eğitim dönemi açılışına katıldı.
İlk kez bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Robert Spano, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Erdoğan-Spano görüşmesi 45 dakika sürdü.
AİHM Başkanı Spano, Beştepe'den önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de bir araya geldi.
Adalet Akademisi'ndeki "24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı"na katılan Spano, hakim adaylarına "İnsan Hakları" konulu ders verdi.
Spano, "2020 yılı sözleşme sistemi için çok önemli bir yıl. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilişkisi uzun ve zengin bir ilişki. Türkiye sözleşmeye ilk imza atan ülkelerden. Geçtiğimiz 70 yıl içinde önemli başarılara imza attık." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de kısa süre içerisinde duyurulması planlanan İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin konuştu.
Gül, "Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yeni yol haritası olacaktır." ifadesini kullandı.
İlk dersin ardından AİHM Başkanı Spano, öğrencilerin eğitim aldığı merkezi de dolaştı.
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