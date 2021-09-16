"Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz"

Başkan Erdoğan, Kırşehir'de "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda konuşuyor. Erdoğan, "Devirler geçse de dünya değişse de değişmeyecek olan bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamızdır" ifadesinde bulundu.

Ecdanın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz. UNESCO'ya verdiğimiz dosyamızı Azerbaycan ve İran ile birlikte hazırladık. 2021 senesini Ahi Evran yılı olarak ilan ettik.

Kardeşlerim ecdadımız dünyada Fetih kabiliyeti yanında devlet kurma kabiliyetiyle de maruftur. Bu devletler sadece kılıçla kurulmadı. Ahi Evran'ın 32 başlık altında sınıflandırdığı ahilik teşkilatı asırlarca bu topraklarda dayanışmanın bel kemiği olmuştur. Kadıları, ustaları, kalfaları, çırakları ile devleti erkanını ve hatta padişahları da kuşatan bu itibarlı kurumlarımız işte böyle etmiştir. Ahiliğin düsturları her çağda ve şartta geçerli kılan, onun özü ve fıtratıyla insanlığı merkezine almasıdır. Bugün adına toplam kalite yönetimi denen yaklaşımlar, ahilerimiz tarafından asırlardır zaten uygulanmaktadır. Ahiliğin sosyal yönü üreticiyle satıcı arasında olduğu kadar zengin ile fakir arasında kurduğu dengedir.

İnsanlığın bugün geldiği nokta, teknoloji ve bilimde kat edilen mesafe böyle bir birikimin neticesidir. Asırlar öncesinden zemin hazırlayanlar olmasaydı kendimizi şu an çok farklı ve dramatik bir yerde bulabilirdik. Yahya Kemal'in deyimiyle kökleri mazide olan ati olarak bizlere düşen görev tarihimizin iz bırakan olaylarını önce kendimiz hatırlamak sonra herkese hatırlatmaktır. Hedeflerimizi bu şekilde büyüteceğiz. Biz hep bu anlayışla hareket ettik, ediyoruz. İşte bunun için 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu diyoruz.

"Esnafımızı bugünümüzün ve yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz"

Ahi olabilmek için öncelikle çalışmak, bir meslek sahibi olmak gerekiyor. Bir Ahi'nin tezgahı halka olduğu kadar hakka hizmet yeridir. Yapılan her işe bir hikmet eşlik eder. Sizden işte böyle bir geleneğin önümüzdeki temsilcilerisiniz. Esnaf sadece alan satan, ticaret yapan biri değildir. Esnaf aynı zamanda o muhitin gözü, vicdanı, yol göstericisidir. Türkiye'de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Esnafımızı bugünümüzün ve yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz.