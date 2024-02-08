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08 Şubat 2024 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 07:00:00

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da depremzede ailelerle bir araya gelecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretlerine bugün Adıyaman'la devam edecek. Erdoğan, depremzede ailelerle bir araya gelecek. İnşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kurayla belirlenecek hak sahiplerine teslim edileceği törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki il ziyaretleri devam ediyor.

Erdoğan, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın ardından, Asrın Felaketinin yaşandığı illerden Adıyaman'da olacak.

2 BİN 798 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenecek programlarda depremzede ailelerle bir araya gelecek.

Adıyaman'daki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da olduğu gibi Adıyaman'da da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

İKİ AYDA 75 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Adıyaman'da 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde, 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutun kurası çekilecek.

Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının sayısı 31 bin 374'e ulaşacak.

İki ay içerisinde deprem bölgesindeki illerde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek.

ADIYAMAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TANITACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da ilçe belediyelerinin aday tanıtım toplantısına da katılacak. Adıyaman'daki 9 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan adıyaman depremzede
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