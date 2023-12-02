Başkan Erdoğan, 7 Aralık'ta Atina'ya gidiyor

Türkiye ile Yunanistan arasında 7 Aralık'ta 5'incisi düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'yı ziyaret etmesi öngörülüyor. Yunanistan Devlet Bakanı Akis Skerços, Başkan Erdoğan'ın planlanan ziyaretinde iki ülkeyi "birleştiren" unsurlara odaklanmak istediğini bildirdi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Bakan Skerços, iki ülke arasında uzlaşmazlık olan konuların herkesçe bilindiğini belirterek, "Bunlarda ısrar etmeyeceğiz. 4 yılda yaşanan gerginliğin giderilmesi için ortak bir alan bulmaya çalışacağız" dedi. Yunanistan'ı asıl ilgilendiren şeyin iyi komşuluk ilişkileri kurmak, sınırlarında huzuru sağlamak, göç akınlarını engellemek olduğunu vurgulayan Skerços, "Bu önemli görüşmeyi, anlaşmazlıklara odaklanmak için değil, bizi Türkiye ile birleştiren konuları belirlemek ve bunlara odaklanmak için planladık" dedi.