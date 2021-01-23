Başkan Erdoğan 2023 yılını işaret etti...

Başkan Erdoğan: "2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Barajın Erganili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır'da sulanmayan tek bir arazi bırakmayacağız.

Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz.

(Kuraklık) Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir. Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir."