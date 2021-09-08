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08 Eylül 2021 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 07:19:00

Başkan Erdoğan: 19 yılda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, son 19 yılda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtıklarını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, "Dağları deldik, denizleri aştık, son 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık, ülkemize ve milletimize kazandırdık... Eser ve hizmet siyaseti ile hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dağları deldik, denizleri aştık. Türkiye'yi tünellerle donattık." başlıklı grafikte ise 2002 yılında 50 kilometre olan karayolu tüneli uzunluğunun 2021'de 617 kilometreye ulaştığı bilgisi yer aldı. Grafikte ayrıca 2003-2021 yılları arasında 567 kilometre uzunluğunda ve 64,9 milyar Türk lirası maliyetle 364 tünelin yapıldığı belirtildi.

2021 yılında 27 kilometre uzunluğunda 12 tünelin tamamlandığı bilgisinin de yer aldığı grafikte, "431 kilometre uzunluğunda, 49,4 milyar Türk lirası maliyetinde 108 adet tünelin yapım çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılına kadar yol ağımızda toplam 647 kilometre uzunluğunda 470 adet tünelin trafiğe hizmet vermesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Grafikte yapımı tamamlanan tünellerin görselleri de yer aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan tünel hizmet
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