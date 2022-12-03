Başkan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü

Başkan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Colonna telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.