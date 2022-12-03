03 Aralık 2022 Cumartesi 23:41:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 23:41:00
Başkan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Colonna telefonda görüştü.
Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.
- Başkan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
- Bakan Koca: Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor
- Türkiye'den Batı Şeria'daki olaylara tepki: Şiddetle kınıyoruz
- MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
- İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi
- Emine Erdoğan: Ülkemiz dünyanın en cömert ülkesi olma onurunu taşıyor