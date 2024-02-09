Başak Demirtaş İBB adayı gösterilseydi CHP'in oyları... Canlı yayında çarpıcı iddia!

Türkiye hızla yerel seçim maratonuna doğru ilerlerken adaylar ve ittifaklar da giderek şekillenmeye başlıyor.

CHP'nin 6'lı masanın gizli ortağı olarak gördüğü DEM Parti'nin Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday gösterecek söylentileri muhalefet cephesinde paniğe neden oldu.

Başak Demirtaş önce adaylık için DEM Parti tabanının nabzı yoklarken birçok muhalif seçimin büyükşehirlerde kaybedilme ihtimalinin yüksek olduğu yorumunu yaptı.

CHP VE DEM ARASINDA GİZLİ PAZARLIK!

CHP ve DEM Parti'nin gizli pazarlıkları 24 TV'de yayınlanan Yağmur Yıldız'ın sunduğu "Temsil Heyeti" programında da masaya yatırıldı.

Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusu söylentilerinin DEM'in tabanında olumlu karşılandığını dile getiren Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, "DEM'in tabanından olumlu bir tepki geldi ama nihayetinde bu CHP ile yürünen yolu bozacak bir şey. Başak Demirtaş aday gösterilseydi, DEM'in oyu oraya akardı. Dolayısıyla bu ittifakı bozacak bir durumdu." ifadelerini kullandı.